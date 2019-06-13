مدرب النصر السابق: سأحلق رأسي إن لم تفز كولومبيا بكوبا أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعهد الحارس الكولومبي السابق ريني هيجيتا «بإزالة شعره» إذا لم يفز منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا 2019 التي تنطلق في البرازيل الأسبوع المقبل.

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وقال هيجيتا، الذي لعب لمنتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا أعوام 1987 و1989 و1991 و1995 و1999، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا» الإسبانية «إذا لم يتوج المنتخب الكولومبي بالبطولة سأقص شعري».

وتميز هيجيتا الذي عمل في نادي النصر السعودي لمدة عامين مدربا لحراس المرمى، بشعره المسدل، بالإضافة إلى قراراته وحركاته الجريئة التي كان يقوم بها تحت عارضة المرمى، واشتهر بخروجه المستمر من مرماه للعب كظهير حر، كما اشتهر أيضا بحركة «العقرب» التي أذهلت جماهير ملعب ويمبلي في 1995 خلال مباراة ودية جمعت بين المنتخبين الكولومبي والإنجليزي في ذلك العام.

وأثنى هيجيتا أيضا خلال تصريحاته على المدير الفني للمنتخب الكولومبي، البرتغالي كارلو كيروش، حيث قال «إنه يراهن مع كولومبيا على اللعب الجميل والاستحواذ، إنه يمنح ثقة كبيرة للكرة الكولومبية، يجب دعم شجاعة هذا المدرب، آمل في أن تأتي النتائج في مصلحته وأن نرى تحقق التغييرات».