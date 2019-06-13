تغريدة تفتح الباب أمام عودة فيصل بن تركي للنصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دفعت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عشاق نادي النصر إلى توقع عودة الأمير فيصل بن تركي لرئاسة النادي، في أعقاب فتح باب الترشيح من جديد لمجلس الإدارة بداية من الأحد المقبل على مدار 3 أيام، وبعد أن أعلن الرئيس الحالي سعود آل سويلم عدم رغبته خوض التجربة مجددا.

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وكتب الأمير فيصل بن تركي عبر صفحته الشخصية على تويتر «تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود آل سويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة»، وتابع «كنت شخصيا أتمنى استمراره بالفترة القادمة، لكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين».

وكان آل سويلم المرشح الأوحد المنتظر للترشح لرئاسة النصر في انتخابات الأندية الجارية، لكنه تراجع عن التقدم بأوراقه، قبل أن ينسحب بشكل مفاجئ من السباق، مما دفع الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ قرار بإعادة فتح باب الترشح من جديد.

وترأس الأمير فيصل بن تركي النصر لفترتين، وحقق النادي في عهده أكبر عدد من البطولات.