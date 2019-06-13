رسالة رجاء من أجاسي لزوجته شتيفي جراف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أثنى لاعب التنس الأمريكي السابق أندريا أجاسي على زوجته نجمة اللعبة البيضاء السابقة، الألمانية شتيفي جراف، مؤكدا أن علاقتهما كزوجين تزداد عمقا وقوة مع مرور الوقت.

وقال أجاسي، في تصريحات لصحيفة «بيلد الألمانية»، متحدثا عن جراف التي تكمل عامها الخمسين اليوم «إنها تعيش على ذكرى القيم التي حافظت عليها، إنها مخلصة، لا تتحدث ولكنها ببساطة تعيش، تتمتع بروح استثنائية، علاقتنا تزداد عمقا».

وتزوجت جراف بأجاسي قبل 18 عاما، وأنجبت له جادين جيل «17 عاما» وجاز إيلي «15 عاما»، واختتم أجاسي تصريحاته للصحيفة الألمانية ضاحكا، حيث قال «أتمنى فقط ألا تتركني، آمل في أن تظل معي في كل عام وأن تبقى معي طوال السنوات الـ20 المقبلة».