السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أثنى لاعب التنس الأمريكي السابق أندريا أجاسي على زوجته نجمة اللعبة البيضاء السابقة، الألمانية شتيفي جراف، مؤكدا أن علاقتهما كزوجين تزداد عمقا وقوة مع مرور الوقت.
وقال أجاسي، في تصريحات لصحيفة «بيلد الألمانية»، متحدثا عن جراف التي تكمل عامها الخمسين اليوم «إنها تعيش على ذكرى القيم التي حافظت عليها، إنها مخلصة، لا تتحدث ولكنها ببساطة تعيش، تتمتع بروح استثنائية، علاقتنا تزداد عمقا».
وتزوجت جراف بأجاسي قبل 18 عاما، وأنجبت له جادين جيل «17 عاما» وجاز إيلي «15 عاما»، واختتم أجاسي تصريحاته للصحيفة الألمانية ضاحكا، حيث قال «أتمنى فقط ألا تتركني، آمل في أن تظل معي في كل عام وأن تبقى معي طوال السنوات الـ20 المقبلة».
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رجاء من أجاسي لزوجته شتيفي جراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.