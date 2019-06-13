صلاح ينتظم في تدريبات مصر لأمم أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

انتظم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الأول في معسكر المنتخب المصري، الذي يتأهب لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم التي تحتضنها مصر بين 21 يونيو الحالي و19 يوليو المقبل.

Advertisements

ولعبت مصر وديا مع تنزانيا أمس، على استاد الجيش المصري ببرج العرب، وذلك في أولى تجاربها الودية قبل البطولة.

وتغيب صلاح، المتوج أخيرا مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، في الفترة الماضية عن معسكر المنتخب المصري للحصول على راحة سلبية بناء على اتفاق مع خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري.

وسيتنافس المنتخب المصري في البطولة الأفريقية ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.