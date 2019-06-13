رقم قياسي لسيدات أمريكا بالمونديال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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واجه المنتخب الأمريكي انتقادات إثر مواصلة لاعباته الاحتفال بالأهداف حتى النهاية خلال المباراة التي تغلب فيها على نظيره التايلاندي 13 / 0 مساء أمس الأول في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا بفرنسا.
ووجه البعض انتقادات للفريق الأمريكي بسبب احتفال لاعباته بكل هدف حتى بعد الهدف العاشر خلال المباراة، وقالت ألكيس مورجان التي سجلت خمسة من أهداف المنتخب الأمريكي في المباراة «لقد خضنا المباراة برغبة استعراض قدراتنا، وكل هدف في هذه البطولة يحمل أهمية».
وحقق المنتخب الأمريكي حامل اللقب، أمس أكبر انتصار في تاريخ مونديال السيدات.
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