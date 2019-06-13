شكرا لقرائتكم كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على المنتخب "الأكثر نحساً" في تاريخ الكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق النسخة ال٣٢ لكأس الأمم الأفريقية بعد أيام قليلة، و التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، و المقرر ان تبدأ منافسات هذ النسخة في ٢١ يونيه الجاري و تنتهي في ١٩ يوليو القادم.

و يتنافس على هذه النسخة ٢٤ منتخب مقسمة على ست مجموعات للمرة الأولى، حيث كان عدد المنتخبات في النسخ السابقة هو ١٦ منتخب فقط.

و بالعودة الي ال٣١ نسخة الماضية يتبين لنا أن منتخب غانا هو أكثر منتخب حصل على لقب الوصيف، حيث خسر منتخب "النجوم السوداء" في ٥ نهائيات في البطولة الأفريقية.

و كان أول نهائي يخسره المنتخب الغاني عام ١٩٦٨ بأثيوبيا حين واجه منتخب الكونغو الديمقراطية - التي كانت تسمى وقتها بـ"كينشاسا" - و خسر المنتخب الغاني بهدف نظيف ليحل وصيفاً للمرة الأولى بامم أفريقيا.

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و في عام ١٩٧٠ في النسخة السابعة للكان التي استضافتها السودان، تقابل منتخب السودان مع منتخب غانا في نهائي هذه النسخة، و خسر منتخب "النجوم السوداء" المباراة بهدف نظيف، ليحل وصيفاً للمرة الثانية على التوالي.

و في النسخة ال١٨ لكأس الأمم الأفريقية التى استضافتها السنغال، تواجه المنتخب الغاني مع منتخب ساحل العاج في المباراة النهائية لهذه النسخة و انتهت بفوز المنتخب الإيفواري بركلات الترجيح.

و في عام ٢٠١٠ في النسخة ال٢٧ للبطولة تقابل منتخب غانا مع المنتخب المصري في النهائي، و خسر منتخب غانا بهدف نظيف.

و أخيراً في النسخة الثلاثين في عام ٢٠١٥ التي استضافتها غينيا الاستوائية، تقابلت غانا مع ساحل العاج في النهائي و انتهت المباراة بفوز المنتخب الايفواري بركلات الترجيح.

ليصبح منتخب غانا هو المنتخب الأكثر نحساً ببطولة امم أفريقيا، حيث يعتبر اكثر المنتخبات خسارةً لنهائي البطولة.