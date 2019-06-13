مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر استعدادا لأمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يلتقى المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة نظيره تنزانيا فى المباراة الإستعدادية لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا فى نسخة تاريخية تحدث لأول مرة بعد تعديل عدد الفرق المشاركة وزيادتها 8 منتخبات بعدما كانت على مدار عقود طويلة 16 منتخبًا فقط.
موعد مباراة مصر وتنزانياوتقام مباراة مصر وتنزانيا الودية الدولية فى تمام الساعة التاسعة مساءاً بأرضية ملعب استاد برج العرب الدولى فى أولى المواجهات التى يخوضها الفراعنة للإعداد النهائي للمنافسة على اللقب القارى.
القنوات الناقلة للمباراة بين مصر وتنزانياوتلتقى مصر نظيرتها تنزانيا فى مباراة ودية بطابع رسمي يسعى فيه الجهاز الفنى للوقوف على العناصر الجديدة التى ربما تخترق التشكيلة الرسمية للفراعنة حيث ستقوم قناة تايم سبورت وأون سبورت، والنيل للرياضة للمباراة سواء على البث الفضائى أو الأرضى.
وحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكة، تمهيدًا لتنفيذها في اللقاء الودي.
تشكيل منتخب مصر ضد تنزانياومن المتوقع أن يخوض المنتخب ودية تنزانيا بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وعمر جابر.
خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعلي غزال ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة.
الهجوم: أحمد علي.
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