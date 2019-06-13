شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الخميس 13-6-2019 متولي يفضل القميص الأحمر عن الأصفر بالموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد النادى الأهلي اليوم الخميس 13-6-2019 ، عدة أخبار فى ظل الأحداث المتلاحقة واليومية للقلعة الحمراء ولا صوت يعلو على الانتقالات الصيفية المقبلة فى أطار مفاوضات النادى لإمكانية ضم لاعبين جدد يدعمون صفوفه في الموسم الجديد.

اخبار الأهلي اليوم .. متولي يفضل الرحيل للأهلي

اخبار الأهلي اليوم .. أخطر محمود متولى، مدافع النادي الإسماعيلى، مسئولو القلعة الصفراء برغبته فى الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد تلقى عروض من عدة أندية لضم اللاعب.

وأكد محمود متولى لمسئولى الإسماعيلى، رغبته فى الانتقال للنادي الأهلي رافضا أى عروض أخرى حتى لو من نادي الزمالك، خاصة بعدما سبق وقام مسئولو القلعة البيضاء بجس نبض اللاعب عن طريق وكيل لاعبين إسمعلاوى، لكنه شدد على توقيعه للقلعة الحمراء، ورفضه الانتقال لأى نادي آخر.

اخبار الأهلي اليوم .. 3 مميزات لبامبو تفيد الأهلي

اخبار الأهلي اليوم .. أصبح كريم بامبو جناح الإسماعيلى حراً فى الانتقال لأى نادى خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، ويدخل الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع بامبو لاستعادته من جديد، فى الوقت الذى تلقى اللاعب أكثر من عرض خارجى خلال الساعات الماضية.

الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى وزميل بامبو فى الفريق، سرد مميزات اللاعب، والتى ستضاف لهجوم الأهلى فى حالة ضم بامبو.

وقال عبد الرحمن مجدى: "بامبو من أفضل الأجنحة فى الكرة المصرية حالياً ويملك 3 مميزات تميزه عن أى مهاجم آخر، فهو يمتلك حساسية شديدة على المرمى فهو ينجح فى إحراز هدف فى كل مباراة يشارك فيها تقريباً، كما أن معدل استغلاله للفرص عالى للغاية.

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اخبار الأهلي اليوم .. لجنة التخطيط ترفض بيع ربيعة

اخبار الأهلي اليوم .. على الرغم من طلب المدير الفنى بالاستغناء عنه رفضت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التفريط فى رامى ربيعة، لاعب قلب الدفاع، لحاجة الفريق لخدماته خلال الفترة المقبلة، وكانت اللجنة قد قدمت تقرير للمدير الفنى بأن اللاعب من أبرز العناصر بالفريق، وكان إحدى ركائز المنتخب المصرى، وتكرار الإصابة فقط سبب ابتعاده عن الفورمة، وأن عامل السن يصب فى مصلحته، ويعنى الاستفادة منه لفترة طويلة دون التفكير فى ضم عناصر جديدة.

كما أوصت اللجنة فى تقريرها بعدم التفريط فى مهاجم الفريق صلاح محسن بعدما تردد عن وجود رغبة لدى المدير الفنى فى استبعاده، وأشارت اللجنة فى تقريرها على أن اللاعب من أبرز المواهب الصاعدة ويحتاج لفرصة المشاركة فى المباريات والتطوير من قبل الجهاز الفنى، إلى جانب دفع النادى ما يقرب من 40 مليون جنيه للتعاقد معه، ومن الصعب بيعه بهذا المبلغ فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات.

اخبار الأهلي اليوم .. الأحمر يستضيف النسخة الرابعة لبطولة ساتوك

اخبار الأهلي اليوم .. يستضيف النادى الأهلى فعاليات النسخة الرابعة لبطولة دورى ساتوك للأيتام لكرة القدم المقرر اقامته يوم الثلاثاء المقبل فى الصالة المغطاة بالنادى الأهلى.

جاءات استضافة النادى الاهلى لهذه النسخة عقب البروتوكول الذى تم توقيعه بين شيخة ال ثانى رئيس اللجنة العليا لكأس ساتوك العالمي وصاحبة فكرة كاس العالم للايتام مع محمود الخطيب رئيس النادى للاهلى للتعاون بين الطرفين بما يحقق فوائد للاطفال الايتام وعددهم ٢٠٠ طفل والذين سوف يشاركون فى هذه النسخة بحضور النجوم العامليين نونو جوميز ومانيش نجوم البرتغال الذين سيتواجدون للمشاركة فى هذه المناسبة بالنادى الاهلى ولهم علاقة طيبة مع المؤسسة والذي اشادوا بجهد وعمل مبذول من أجل اكتشاف مواهب الأطفال.