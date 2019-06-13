شكرا لقرائتكم عماد متعب: محمد صلاح لم يتغير ولم يغتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول و المنتخب لم يتغير " ومتغرش" وعلشان كده ربنا بيكرمه.

تابع متعب فى تصريحات لقناة TIME SPORTS عن مقابلته لصلاح فى الجونة خلال فترة الإجازة ، قائلاً " صلاح زي ما هو فى طبيعته و أخلاقه ولم يتغير على الرغم من النجومية العالمية التى وصل لها اللاعب ..وعلشان كده ربنا بيكرمه.

أضاف متعب أن صلاح تطرق معه لبطولة أمم افريقيا ورغبته فى التتويج بأمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

يخوض منتخب مصر ودية أمام تنزانيا فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية ودفع المكسيكي خافيير أجيري بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :أحمد الشناوى

الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

Advertisements

الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

الهجوم : أحمد على.

وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تواجد الـ23 لاعب المتواجدين فى بطولة أمم أفريقيا على تواجد جميع اللاعبين الإحتياطين على دكة البدلاء.