شكرا لقرائتكم فائض ميزانية الزمالك يساوى عقد جروس موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن فائض ميزانية النادى حتى الآن فى السنة الجارية وصل إلى 100 مليون جنيه وسيكون فى تصاعد خلال الفترة القادمة خاصة مع الاشتراكات الجديدة. Advertisements وبذلك يكون فائض الميزانية بخزينة القلعة البيضاء يساوى قيمة عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق لمدة موسمين حيث سبق وأعلن رئيس الزمالك أن جروس يتقاضى 50 مليون جنيه سنوياً. يذكر أن مرتضى منصور قرر عقد مؤتمر يوم السبت المقبل عقب اجتماع مجلس إدارة النادى للحديث عن لائحة النادى الجديدة والانتخابات المقبلة على بعض المقاعد.

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