شكرا لقرائتكم لاعب الأهلى لمحمد رمضان : Number 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد هانى لاعب نادى الأهلى عبر "تويتر"صورة له مع الفنان محمد رمضان . وكتب لاعب الأهلى على الصورة التى تجمعه مع محمد رمضان قائلا : Number 1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الأهلى لمحمد رمضان : Number 1... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.