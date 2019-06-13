شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر تجديد مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي، غلق ملف التعاقد مع أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، بعد فشل ناديه فى الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل، ونجاح أستون فيلا نادي أحمد المحمدى فى التأهل.

وجدد مسئولو الأهلي، المفاوضات مع أحمد حجازى خلال الأيام الماضية، أملا فى إقناع المدافع الدولي بالعودة للقلعة الحمراء مرة أخرى، خلال الميركاتو الصيفى القادم.

واستعان مسئولو الأهلي، بأحد أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، فى محاولة لإقناع أحمد حجازى بالانتقال للقلعة الحمراء، وذلك خلال معسكر الفراعنة الحالى استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها الشهر الجارى فى مصر.