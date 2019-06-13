شكرا لقرائتكم اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم الخميس 13-6-2019 إضاءة FULL HD للاستادات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 8 أيام تفصلنا عن خوض منافسات أمم إفريقيا 2019 والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لخروج البطولة بشكل مشرف.

ولعل أبرز أخبار أمم إفريقيا التي تم تناولها على مدار اليوم الخميس 13-6-2019:

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. إضاءة FULL HD للاستادات أمم

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. فى إطار الاستعداد للبطولة استبدل مسئولو الاستادات التى تستضيف كأس الأمم الأفريقية الإضاءات الموجودة فى ملاعبهم بإضاءات “Full HD” قبل انطلاق فعاليات الكان.

وأقام مسئولو الاستادات كبائن VIP والتى تم وضعها فوق مدرجات الدرجة الأولى.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى فى استاد القاهرة الدولي، ويلعب كتيبة المدرب المكسيكى أجيرى فى المجموعة الأولى للبطولة المقامة فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. استاد الإسماعيلية فى شكله الجديد

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. انتهت الشركات المنفذة لعملية تطوير ورفع كفاءة استاد الإسماعيلية الرياضى، من تجهيز الاستاد استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019، وأصبح الاستاد جاهزا لتسليمه للجنة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء.

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. "تذكرتي" تواصل فتح منافذها

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. تواصل شركة تذكرتى فتح منافذها لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 21 يونيو الجارى بالقاهرة .

وأعلن مسئولو شركة تذكرتى تأمين الموقع الذى تم طرحه مؤخرًا لحجز وبيع تذاكر بطولة أمم أفريقيا بوسائل تأمين قوية منعًا لأى عملية قرصنة على الموقع.

وأوضح مسئولو الشركة أن تأمين الموقع ضد القرصنة هدفه الحفاظ على سرية بيانات الجماهير، خاصة التى ستقوم بإدخال أرقام البطاقات الائتمانية للدفع الإلكترونى نظير الحصول على تذاكر أمم أفريقيا 2019.

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اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. الاتحاد الغاني ينفي حصول اللاعبين على مبالغ مالية

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. نفى الإتحاد الغانى لكرة القدم، الأقاويل التى ترددت مؤخرا حول حصول كل لاعب من لاعبى البلاك ستارز على مبلغ 8 آلاف دولار، نتيجة الظهور فى كأس أمم إفريقيا 2019 التى تقام بمصر خلال أيام.

ونشر موقع "غانا سوكر نت" تصريحات منسوبة لمدير لجنة الكرة بالإتحاد الغانى، دان كواكو يبواه، نافيا الأمر برمته ومشيرا إلى أن كل هذه الأحاديث مجرد أقاويل غير صحيحة.

وتحدث مدير الاتحاد الغانى، قائلا: "لا يوجد ذرة من الحقيقة أن كل لاعب فى منتخب غانا سيحصل على 8 الاف دولار كرسوم للظهور فى أمم إفريقيا 2019 ، أستطيع أن أقول ببساطة إن هذه الأنباء مزيفة".

وأضاف: "أعتقد أن وسائل الإعلام تريد معرفة ميزانية البطولة ، ولهذا السبب يتم نشر مثل هذه المنشورات الخاطئة".

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. المدير الرياضي للرجاء المغربي مراقب

اخبار أمم إفريقيا 2019 اليوم .. وقع اختيار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على فتحى جمال، المدير الرياضى لنادى الرجاء المغربى، للانضمام إلى اللجنة الفنية التى ستشارك فى نهائيات أمم أفريقيا 2019 بمصر بداية من 21 من يونيو الجارى.

وقرر كاف تكوين لجنة فنية تتابع جميع مباريات كأس أفريقيا وتعد تقارير خاصة عن جميع المباريات والمنتخبات المشاركة فى الكان.

وكلف الاتحاد الأفريقى فتحى جمال، مع أحد المارقبين السنغاليين، بإعداد تقارير تقنية حول منتخبات المجموعة "F"، التى تضم منتخبات الكاميرون وغينيا بيساو، وغانا، وبنين.

ويحمل فتحى جمال صفة مراقب معتمد من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وكذلك الاتحاد الدولى "فيفا"، ويحاضر فى عدة مؤتمرات رياضية، كما يشارك فى دورات لتكوين الأطر التقنية بالقارة الأفريقية وخارجها.