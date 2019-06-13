شكرا لقرائتكم منتخب مصر يصل إلى ملعب برج العرب استعداداً لودية تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ قليل إلى ملعب برج العرب استعداداً لودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. ونقلت قناة TIME SPORTS لحظة مغادرة منتخب مصر من فندق الإقامة ببرج العرب حتى الوصول لإستاد برج العرب. ودفع أجيري بتشكيل مكون من : حراسة المرمى :أحمد الشناوى الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف Advertisements الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان الهجوم : أحمد على. وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تواجد الـ23 لاعب المتواجدين فى بطولة أمم أفريقيا على تواجد جميع اللاعبين الإحتياطين على دكة البدلاء.

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