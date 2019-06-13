شكرا لقرائتكم تفاصيل سيناريو انتخابات الزمالك التكميلية .. 4 مقاعد خالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، تشكيل قائمة لمساندتها فى انتخابات النادى التكميلية، حيث سيفتح رئيس القلعة البيضاء باب الترشح على بعض المقاعد فى الفترة المقبلة.

وينوى رئيس الزمالك فى مؤتمر السبت المقبل الذى سيعقده فى مقر النادى الإعلان عن فتح باب الترشح على 4 مقاعد هم أمين الصندوق الذى أصبح شاغرا بعد وفاة الدكتور حازم ياسين حيث يقوم إسماعيل يوسف عضو المجلس الحالى بشكل مؤقت بجانب فتح باب الترشح على 3 مقاعد للعضوية.

يذكر أن مرتضى منصور قرر عقد مؤتمر يوم السبت المقبل عقب اجتماع مجلس إدارة النادى للحديث عن لائحة النادى الجديدة والانتخابات المقبلة وموعدها وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب اعتمدت لائحة الزمالك الجديدة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية للقلعة البيضاء والتي أقيمت بتاريخ 30 و 31 أغسطس الماضى.