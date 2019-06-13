شكرا لقرائتكم بازوكا يشيد بإدارة كأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد سيد عبد الرازق بازوكا رئيس قطاع الناشئين بالنادى الاسماعيلى ونجم منتخب مصر الأسبق بتنظيم مصر لبطولة كأس الامم الافريقية فى وقت قصير للغاية

وقال بازوكا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " : " مافعلته الدولة المصرية منذ الفوز بقرار تنظيم البطولة فى يناير الماضى يعد انجاز رهيب لايفعله إلا المصريين "

ويضيف رئيس قطاع الناشئين بالاسماعيلى : " الاستادات والفنادق والبنية التحتية التى تملكها مصر رائعة وماحدث من تطوير جعلها عالمية ولقد شاهدت ماحدث فى ستاد الاسماعيلية عن قرب ووجدت إنجازاً رهيباً فلقد أصبحت الاسماعيلية مدينة السحر والجمال "

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وتابع بازوكا : " مصر تملك 6 ملاعب هى الهرم الرابع فى تاريخنا وقدمت الاندية كلها تضحيات تاريخية لإنجاح البطولة بالتخلى عن ملاعبهم والموافقة على استكمال الموسم فى يوليو المقبل من أجل إنجاح الحدث فى المحروسة ".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.