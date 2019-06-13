أحمد على يقود هجوم المنتخب أمام تنزانيا...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الذى سيخوض به ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو و جاء كالتالي : حراسة المرمى :أحمد الشناوى Advertisements الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان الهجوم : أحمد على.

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