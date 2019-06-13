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شكرا لقرائتكم أهلي جدة يتلقى القائمة الأولية من لجنة الانتخابات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أهلي جدة يوم الخميس، تلقيه خطابا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تشمل القائمة الأولية للمرشجحين لرئاسة النادي وعضوية مجلس الإدارة.
وفي القائمة المعلنة، التي يترأسها أحمد الصائغ، المرشح لرئاسة النادي، وعضوية كل من عبدالصمد القرشي ووائل الحلبي وأيمن المدني وياسر محروس وغسان نصيف وعمار زهران.
وسيفتح باب تقديم الطعون ضد القائمة الأولية في الجمعة ولمدة يوم واحد، بحسب بيان النادي المنشور عبر الحساب الرسمي في موقع "تويتر".
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