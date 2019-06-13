شكرا لقرائتكم الفيحاء يعلن التعاقد مع مهند فلاتة حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الفيحاء يوم الخميس، إتمام تعاقدها مع مهند فلاتة، لاعب الهلال السابق، موسمين، بعدما لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً للفيحاء.
وكان الفيحاء قد وقع مع مهند فلاتة في أواخر يناير 2019، ولعب خلالها 9 مباريات دورية ساهم فيها بصناعة هدف وحيد.
وتعاقد الفيحاء يوم الخميس مع لاعب الوسط لموسمين من أفضلية التجديد للموسم الثالث.
وكان الفيحاء قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز 12 متفاديا مركز ملخص الصعود والهبوط بفارق نقطة واحدة.
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