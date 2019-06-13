شكرا لقرائتكم تقارير: حمدالله يغادر معسكر المنتخب المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحافية، يوم الخميس، أن المهاجم عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر السعودي، غادر معسكر المنتخب المغربي بسبب تعرضه لمضايقات.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية: غادر حمدالله معسكر المنتخب التحضيري لبطولة أمم إفريقيا في مصر، ولم تكشفت المصادر عن أسباب مغادرة حمدالله لمعسكر المنتخب.

وأضافت الصحيفة: ولكن أشارت بعض المصادر إلى أن حمدالله تعرض لمضايقات داخل المعسكر الإعدادي.

ويشار إلى أن حمدالله "28 عاما" عاد إلى قائمة المنتخب المغربي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب توتر علاقته بالمنتخب، علما أنه شارك في اللقاء الودي الذي خسره المنتخب أمام غامبيا "0-1"، يوم الأربعاء، وشهدت المباراة إهدار فيصل فجر ركلة جزاء كان حمدالله يريد تسديدها في لقطة أثارت الجدل.