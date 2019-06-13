شكرا لقرائتكم الهلال يعلن عن القائمتين المرشحتين لإدارة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح نادي الهلال، يوم الخميس، أن الإدارة تلقت خطابا من الهيئة العامة للرياضة، تضمن ما ورد إلى اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بشأن القائمة الأولوية للمرشحين لرئاسة مجلس الإدارة.
وتضمن الخطاب قائمتين، وسيتم فتح باب الطعون ضد القائمتين بتاريخ 14 يونيو الجاري، وذلك لمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات.
وأعلن الهلال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن القائمتين، وتضمنت القائمة المرشحة الأولى كلا من فهد بن نافل لمنصب الرئيس، بجانب خمسة أعضاء هم سلطان بن حسن وسلمان التويجري وسليمان الهتلان وفيصل غشيان وفهد المفرج.
وتضم القائمة الثانية في منصب الرئيس، موسى الموسى، بالإضافة إلى المرشحين لمنصب العضوية وهم مشاري المسعد ويعقوب المطير وعبدالله بن عبدالرحمن وفيصل بن عبدالرحمن وفيصل أبو اثنين.
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