شكرا لقرائتكم الـ"غالاكتيكوس"... 3 فترات كلّفت بيريز أكثر من مليار يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهد قاموس كولينز الإنجليزي في عام 2005 إضافة كلمة جديدة إلى صفحاته، وهو "غالاكتيكوس"، والتي تحولت مع رجل اسمه فلورينتينو بيريز من مجرد أحرف منسية في اللغة الإسبانية إلى رمز لصفقات كروية مدوية.

وشهدت فترة رئاسة بيريز الأولى بدء مصطلح الغالاكتيكوس في جلب صفقات اللاعبين السوبر ستار، وكانت الأولى وعد بها في حملته الانتخابية وأكملها بعد جلوسه على الكرسي وهي التعاقد مع لويس فيغو في عام 2000 ولفترة 7 سنوات فإن رئيس النادي الإسباني صرف 282 مليونا و500 ألف يورو لضم 7 لاعبين هم فيغو وزيدان ورونالدو البرازيلي وبيكهام ومواطنه مايكل أوين والبرازيلي روبينيو إلى جانب سيرجيو راموس.

وبدأت فترة رئاسة بيريز الثانية في 2009 وشهدت 10 تعاقدات كبيرة حيث صرف 512 مليونا و500 ألف يورو لضم لاعبين أغلاهم كان الويلزي بيل يليه كريستيانو رونالدو والكولومبي رودريغيز والبرازيلي كاكا وصولا إلى الكرواتي مودريتش والأرجنتيني دي ماريا والألماني كروس والإسبانيين ايسكو وتشابي ألونسو والفرنسي بنزيمة.

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وانطلقت الموجة الثالثة لضم لاعبين بصفقات كبيرة في عهد بيريز بعد نيله فترة رئاسية جديدة في 2017، هذه المرة الغالاكتيكوس بدأت شملت البرازيلي فينيسيوس جونيور مقابل 45 مليونا، ثم الصيف الماضي التعاقد مع مواطنه رودريغو بـ54 مليونا.

وزاد الموسم الكارثي الماضي من الضغط على رجل الميرينغي الأول وانطلقت الصفقات مقابل لاعبين ينتمون لأندية أوروبية، مثل هازارد ويوفيتش وميليتاو وفيرلاند ميندي.

ووصلت الفاتورة لـ362 مليون يورو ليرتدي 6 لاعبين القميص الأبيض لريال مدريد أي أكثر مما احتاجه في فترته الرئاسية الأولى من أجل فيغو وبيكهام زيدان وبقية الكبار، والرقم بات مرشحا للزيادة لأن زيدان الآن ربما يود التعاقد مع لاعب سابع وهو قد يأتي بثمن يقارب 100 مليون في أسعار سوق 2019 رافعا الفاتورة من جديد.