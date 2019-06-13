ON SPORT لايف ماتش مصر بدون تقطيع مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر |Egypt vs Tanzania  بث مباشر...

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يخوض المنتخب ودية تنزانيا بتشكيل مكون من:

خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وعمر جابر

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعلي غزال ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة

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