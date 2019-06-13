شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تايم سبورت ترصد حديث سالجادو وأمونيكى قبل مباراة مصر وتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "تايم سبورت"، لقطات لحديث ودى بين الإسباني ميشيل سالجادولاعب ريال مدريد الأسبق والمستشار الفنى للمكسيكى أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى لمنتخب تنزانيا ونجم برشلونة والزمالك الأسبق. وجاء حديث الثنائى سالجادو وأمونيكى على هامش المباراة الودية التى تجمع منتخبى مصر وتنزانيا، على استاد برج العرب، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لخوض منافسات أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر فى الفترة من 21 من شهر يونيو الجارى إلى 19 من شهر يوليو المقبل.

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