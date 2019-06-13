شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع 3 ناشئين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الاسماعيلي فى ضم كريم علاء ظهير أيمن فريق مصر المقاصة مواليد 99 ويجيد قائد شباب المقاصة اللعب بأكثر من مركز من بينهم الجناح الأيمن وفى خط الوسط.

وجاء ضم كريم علاء بعد متابعة طويلة لمشاركاته بدورى الجمهورية والتى نجح خلالها فى لفت الأنظار ، حيث قدم مستوى مميز ضمن صفوف فريقه السابق ، ليتم الحصول على توقيعه خلال فترة “الحماية” وذلك قبل نهاية مدة عقده بستة أشهر رغم رفضه ناديه رحيله ومطالبته بتوقيع عقد جديد الا أنه فضل ارتداء القميص الأصفر ،وتم تصعيد اللاعب الشاب لصفوف الفريق الأول ، أثناء تولى إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق الفيومي وشارك فى عدة مباريات ودية ، قبل أن يعود للقطاع مجددا بعد رحيل جلال.

كما أتم مجلس الإدارة التعاقد مع عمرو البغدادي حارس مرمي النادي المصري ومنتخب مصر مواليد 2000 بصفة رسمية ، وتم ضم حارس منتخب الشباب بناءًا على متابعة مكثفة ومستمرة كانت على مدار هذا الموسم للوقوف على مستواه الفنى بشكل دقيق.

كما نجحت إدارة الاسماعيلى فى إتمام اجراءات التعاقد مع أحمد رجب جناح وصانع ألعاب فريق سموحة مواليد 99،وذلك بعد تألقه بشكل لافت للنظر ضمن منافسات دورى الجمهورية وإثر إشادة اللجنة الفنية بمستواه الفنى وقدراته البدنية والتى قدمت توصية للجنة التعاقدات برئاسة محمد خلف بضرورة التعاقد مع اللاعب الذى ينتظره مستقبل كبير.

وتم تصعيد رجب لصفوف الفريق الأول لنادى سموحة من قبل ، إلا أنه لم يشارك معه فى أى مباراة رسمية خلال منافسات هذا الموسم.

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وفضل رجب الانضمام للدراويش على الرغم من العروض التى تلقاها منها ناديه الذى عرض تمديد عقده لعدة مواسم، وذلك بعد عقد جلسة مع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات حيث تم الحصول على توقيعه اثناء فترة الحماية.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى لانتقاء أفضل العناصر الشابة المميزة بمختلف الأعمار السنية من أجل تدعيم صفوف قطاع الناشئين ، تمهيدا لتصعيدهم للفريق الأول بعد اكتسابهم الخبرات الفنية وسعيا لاعادة الفريق منافسا وحاصدات للألقاب.

كما تتطلع إدارة الدراويش لإعادة تجربة فريق 99 فى الموسم الجديد ، بعد النجاح فى الخطة الموضوعة والتى تمثلت فى التتويج ببطولة دورى الجمهورية الموسم المنقضى ، ليتم تصعيد المميزين منهم لصفوف الفريق الأول ومن المقرر أن يتم الاعتماد على جهود بعضهم فى المنافسات المقبلة حسب الحاجة الفنية.