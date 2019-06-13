فيديو .. الأطفال و الجنس الناعم الأبرز فى جماهير مباراة مصر وتنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد استاد برج العرب بالإسكندرية تواجد للأسر والأطفال والجنس الناعم لمتابعة ودية المنتخب الوطنى أمام تنزانيا المقامة باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. ووافقت الجهات الأمنية على حضور الجماهير بواقع 30 ألفا، بناء على طلب اتحاد الكرة. ودفع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من :

ودفع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من : حراسة المرمى :أحمد الشناوى الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف Advertisements الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان الهجوم : أحمد على.

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