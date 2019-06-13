مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر استعدادا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، فى التاسعة مساء اليوم مع نظيره تنزانيا فى المباراة الإستعدادية لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا فى نسخة تاريخية تحدث لأول مرة بعد تعديل عدد الفرق المشاركة وزيادتها 8 منتخبات بعدما كانت على مدار عقود طويلة 16 منتخبًا فقط. لمشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وتنزانيا، اضغط هنا..

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