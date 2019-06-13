شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يعود للقاهرة بعد خوض وديتي أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الخميس قادمة من أوزبكستان بعد خوضها لوديتين أمام اوزبكستان فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وخسر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب لوديتي أوزبكستان ، بنتجية 0 / 2 فى الودية الأولى ثم 2 /3 ، فى اللقاء الثاني.

ويستعد منتخب مصر لودية فلسطين المقرر لها 16 يونيو حيث ينتظر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقى غريب الرد النهائى من اتحاد الكرة حول إقامة اللقاء من عدمه.