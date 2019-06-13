فيديو .. صلاح و الننى يؤديان تدريبات خاصة ببرج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد صلاح و محمد الننى لاعبى منتخب مصر تدريبات منفردة فى ملعب برج العرب بالأسكندرية قبل أنطلاق المباراة الودية بين الفراعنة و تنزانيا خلال الأستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية . يخوض فى التاسعة مساء اليوم المنتخب الوطنى أولى اختباراته الودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل . Advertisements

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