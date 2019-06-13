شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر .. أحمد على يقود هجوم الفراعنة فى ودية تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الذى سيخوض به ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو و جاء كالتالي :

حراسة المرمى :أحمد الشناوى

الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

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الهجوم : أحمد على.

تشكيل منتخب مصر