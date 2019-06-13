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صور ..حضور جماهيري ضعيف لودية مصر و تنزانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد استاد برج العرب بالإسكندرية حضور جماهيري ضعيف لمباراة منتخب مصر أمام تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور الجماهير بواقع 30 ألفا، بناء على طلب اتحاد الكرة.

ودفع المكسيكي خافيير أجيري بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :أحمد الشناوى

الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

الهجوم : أحمد على.

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وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تواجد الـ23 لاعب المتواجدين فى بطولة أمم أفريقيا على تواجد جميع اللاعبين الإحتياطين على دكة البدلاء.

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الجماهير فى ودية مصر و تنزانيا

 

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الحضور باستاد برج العرب في ودية منتخب مصر و تنزانيا

 

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استاد برج العرب

 

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