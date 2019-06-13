شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه مازجاً مع متعب : أنا الكابتن بتاعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح حسنى عبد ربه نجم فريق الاسماعيلى ومنتخب مصر خلال الاستديو التحليلى لمبارة منتخب مصر و تنزانيا الودية زميلة عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر قائلا " أنا الكابتن بتاعك رغم أنه أكبر منى " . وأوضح حسنى عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت أن شعور التواجد ضمن لاعبى منتخب مصر فى أرض الملعب أقل ضغط من المتابعة من الشاشات . يخوض فى التاسعة مساء اليوم المنتخب الوطنى أولى اختباراته الودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل .

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