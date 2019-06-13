صفقة دان جيمس تعقد انضمام بيل لمانشستر يونايتد

تتكهن تقارير صحافية إنجليزية بأن انضمام دان جيمس لمانشستر يونايتد يعقد احتمالية انتقال لاعب ريال مدريد الويلزي غاريث بيل إلى “الشياطين الحمر” في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعد جيمس (21 عاماً) القادم من سوانزي سيتي أول صفقة هذا الموسم للمان يونايتد وكونه يلعب في الجانب الأيسر يثير الشكوك حول رغبة النادي الإنجليزي في ضم بيل، بالنظر أيضاً لارتفاع قيمته.

ويلعب جيمس في مركز الجناح الأيسر وعلى الرغم من أن بيل يعتاد اللعب في مركز الجناح الأيمن مع ريال مدريد، فإنه كان يلعب في الجانب الأيسر بقميص توتنهام.

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ويعد بيل (29 عاماً) واحداً من اللاعبين الذين تتوقع الصحافة رحيلهم هذا الصيف عن ريال مدريد الذي ضم أخيراً لوكا يوفيتش وإدين هازارد وفيرلاند ميندي.

ومع ذلك نفى وكيل أعمال بيل، جوناثان بارنيت، في عدة مناسبات رحيل الجناح الويلزي عن النادي الملكي الذي انضم له قبل خمسة مواسم.

يذكر أن دان جيمس انضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 5 مواسم مع خيار تمديد موسم آخر، ليصبح الرهان الأول للمدرب أولي جونار سولشاير لتجديد دماء “الشياطين الحمر”.