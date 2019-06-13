أبدى مهند مجدي ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، سعادته وفخره بمشروع مصيف النادي في مارينا مؤكداً أنه رائع ويليق بأعضاء القلعة الحمراء. وكتب مهند عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك:" شكرا لزملائي من اعضاء مجلس الاداره اتخاذ القرار بإنجاز جديد يضاف لأعضاء النادي الأهلي". وأضاف:" شكر خاص لمعالي الوزير و نائب رئيس المجلس العامري فاروق على الفكره و الطرح و التنفيذ مجهود محترم من حضرتك لظهور المنتجع و الشاطئ بهذا الشكل في هذا الزمن القياسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مهند مجدي: شكراً للعامري على فكرة وتنفيذ مصيف الأهلي في مارينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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