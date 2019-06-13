بالصور.. استقبال خاص من الجماهير للنني ومحمد صلاح في برج العرب

استقبلت جماهير الكرة المصرية المتواجدة في برج العرب نجمي منتخب مصر محمد صلاح ومحمد النني استقبالا خاصا لحظة نزولهما أرض الملعب لخوض تدريبات خفيفة قبل مباراة مصر وتنزانيا الودية والتي ستنطلق بعد قليل ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019. مصر وتنزانيا الودية والتي ستنطلق بعد قليل ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019. ونزل الثنائي إلى أرض الملعب قبل المباراة لخوض تدريبات خفيفة بعدما أعلن الجهاز الفني تشكيل الفريق حيث يجلس الثنائي على دكة البدلاء ومن الوارد عدم مشاركتهما في المباراة بعدما ألمح أجيري إلى رغبته في إراحتهما، خاصة محمد صلاح.

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