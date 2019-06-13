بالفيديو.. أستراليا تقلب تأخرها أمام البرازيل لفوز كبير في كأس العالم للسيدات

حقق منتخب أستراليا للسيدات ريمونتادا تاريخية بعدما قلب تأخرة بهدفين أمام منتخب البرازيل إلى فوز كبير بثلاثة أهداف لهدفين، في المواجهة التي جمعتهما على ستاد دو لا موسون ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات المقام حاليا

في فرنسا 2019.

تقدم منتخب البرازيل بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 27 عن طريق اللاعبة بارتا، وأضافت كريستياني الهدف الثاني في الدقيقة 38، في حين سجلت هدف تقليص الفارق لاستراليا

اللاعبة كايتلين فورد في الدقيقة 45، قبل أن تحرز شولي لوجارزو هدف التعادل في الدقيقة 58، واختتمت ثلاثية استراليا اللاعبة مونيكا في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة يحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المنتخب البرازيلي عند 3 نقاط يحتل بها المركز الأول بفارق الأهداف.