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هازارد : حققت حلم حياتي بالانضمام لصفوف ريال مدريد

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أعرب البلجيكي إيدين هازارد المنضم حديثًا إلى صفوف الإسباني عن سعادته البالغة بعد انضمامه رسميًا للفريق بعقد يمتد حتى 2024.

وقال هازارد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد

منذ قليل على ملعب سانتياجو برنابيو على خلفية انضمامه للنادي الملكي، " لقد تحقق حلمي بالانضمام لريال مدريد فهو حلم الطفولة لذا
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فانا سعيد للغاية بذلك".

وأردف " سأبذل قصاري جهدي من أجل تحقيق مزيد من البطولات مع ريال مدريد".

وانضم إيدين هازارد البالغ من العمر 28 عامًا إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من نادي الإنجليزي في صفقة بلغت 100 مليون يورو.

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