بالأرقام.. تاريخ 4 أساطير حققوا كوبا أمريكا كلاعبين ومدربين

تنطلق بطولة كأس كوبا أمريكا في نسختها الـ44 والتي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 7يوليو المقبل.

وخلال تاريخ بطولة كوبا أمريكا لم يستطع تحقيق البطولة كلاعب وكمدرب سوى أربعة، اثنين من البرازيل ومثلهم من أوروجواي، ونسلط الضوء على هؤلاء اللاعبين.في التقرير التالي:

الأوروجوياني الفريد فوجلينو

حقق اللقب كلاعب مع منتخب اوروجواي في نسختي 1920 ،1917 ، بينما حقق اللقب ومدرب ولاعب خلال الفتره 1916 ليكون أول من حقق ذلك في تاريخ كوبا أمريكا .

الأوروجوياني بيدروسي

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استطاع اللاعب الأورجوياني تحقيق اللقب مرتين كلاعب خلال

نسخة 1924،1923، بينما حقق اللقب كمدرب في نسخة 1942.

البرازيلي دانيلو الفيم

شارك في أربع نسخ مع منتخب البرازيل ولم يحقق اللقب سوي في عام 1949، وخلال مشواره كمدرب حقق اللقب مع منتخب بوليفيا عام 1963.

البرازيلي كارلوس دونجا

استطاع كارولوس دونجا التتويج بكأس كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل في نسختي 1989 ،1997، بينما حققها كمدرب للسيليساو نسخة 2007.