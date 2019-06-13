تشكيل منتخب مصر لودية تنزانيا.. أحمد علي يقود هجوم الفراعنة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، عن تشكيل الفريق لمواجهة تنزانيا الودية والتي ستنطلق بعد قليل على استاد الجيش ببرج العرب استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي : لنهائيات الأمم الأفريقية.وجاء التشكيل على النحو التالي : أحمد الشناوي في حراسة المرمى. أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف للدفاع. طارق حامد ونبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد في خط الوسط. Advertisements ويقود الهجوم الثلاثي عمرو وردة ووليد سليمان وأحمد علي. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي ومحمود جنش وباهر المحمدي وأحمد أيمن وعمر جابر وعلى غزال ومحمد النني ومحمد صلاح وتريزيجيه والونش ومروان محسن وأحمد حسن كوكا.

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