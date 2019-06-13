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ربيبري يرفض الانضمام إلي شيفيلد يونايتد

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ذكرت تقارير ألمانية  أن اللاعب الفرنسي فرانك ربيبري جناح  نادي بايرن ميونخ الألماني الذي انتهى تعاقده مع الفريق البافاري،  يقترب من الانضمام إلي أحد الاندية الانجليزيه .

وأكدت صحيفة كيكر الالمانية أن شيفيلد الانجليزي، الذي يلعب في الدوري الانجليزي الدرجة الأولى ( تشامبيونشيب) يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية  الحالية

واشارت الصحيفة أن اللاعب يرفض عرض شيفيلد يونايتد، لرغبته في الانتقال إلي أحد الأندية الكبري في البريميرليج .

وأصبح اللاعب الألماني حر بعد رحيله عن صفوف بايرن ميونخ، بعد 12عاما حقق فيها الكثير من الألقاب مع الفريق.

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