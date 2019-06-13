ربيبري يرفض الانضمام إلي شيفيلد يونايتد

ذكرت تقارير ألمانية أن اللاعب الفرنسي فرانك ربيبري جناح نادي بايرن ميونخ الألماني الذي انتهى تعاقده مع الفريق البافاري، يقترب من الانضمام إلي أحد الاندية الانجليزيه .
وأكدت صحيفة كيكر الالمانية أن شيفيلد الانجليزي، الذي يلعب في الدوري الانجليزي الدرجة الأولى ( تشامبيونشيب) يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية
واشارت الصحيفة أن اللاعب يرفض عرض شيفيلد يونايتد، لرغبته في الانتقال إلي أحد الأندية الكبري في البريميرليج .
وأصبح اللاعب الألماني حر بعد رحيله عن صفوف بايرن ميونخ، بعد 12عاما حقق فيها الكثير من الألقاب مع الفريق.
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