شاهد.. عصام الحضري يعلق على اختياره ضمن أفضل 30 لاعبا في أفريقيا

علق عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، على اختياره ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ الكرة الأفريقية، والتي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وقال الحضري عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". "تويتر": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". وتابع: " فعلا عطاء ربنا أحسن و أكبر من أي عطاء ، الحمد لله". واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، قائمة ضمت 4 لاعبين مصريين اعتبرتهم من بين الأفضل في تاريخ أفريقيا وهم محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيسه الحالي، وكذلك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعصام الحضري حارس الأهلي والزمالك السابق، ومحمد أبوتريكة.

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