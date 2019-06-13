محمد صلاح ضمن رباعي مصري بقائمة الأفضل في أفريقيا

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة أفضل 30 لاعبًا في تاريخ القارة الأفريقية، والتي شهدت تصدر الأسطورة الليبيرية جورج وايا القائمة وتواجد رباعي مصري.

وشملت قائمة الأفضل تواجد الرباعي المصري محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعصام الحضري، بالإضافة لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وتصدر عصام الحضري الملقب بالسد العالي القائمة من حيث اللاعبين المصريين حيث جاء في المركز الحادي عشر، يليه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي في المركز الثالث عشر، فيما احتل محمد صلاح المركز السابع عشر وحل محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي في

المركز الثامن عشر.

وضمت القائمة العديد من نجوم القارة السمراء كالكاميروني صامويل إيتو لاعب برشلونة الإسباني الذي جاء في المركز الثاني، ويليه مواطنه روجيه ميلا، وفي المركز الرابع جاء العاجي ديديه دروجبا لاعب تشيلي الإنجليزي، بينما ضمت القائمة الجزائري رابع ماجر في المركز السادس الذي توج بدوري أبطال أوروبا.

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يمكنك الاطلاع على القائمة كاملة من هنا.