اخبار الرياضه

شاهد.. مباراة مصر وتنزانيا الودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة مصر وتنزانيا الودية، والتي تنطلق في التاسعة مساء

على ملعب برج العرب.

ويستعد منتخب مصر من خلال المباراة لخوض منافسات بطولة كأس

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الأمم الافريقية والتي تنطلق خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، و19 من يوليو المقبل.

ويشارك مصر في البطولة بجانب كل من منتخبات أوغندا وجمهورية الكونغو وزيمبابوي.

شاهد مباراة مصر وتنزانيا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة مصر وتنزانيا الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا