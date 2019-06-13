شاهد.. مباراة مصر وتنزانيا الودية

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة مصر وتنزانيا الودية، والتي تنطلق في التاسعة مساءعلى ملعب برج العرب.
ويستعد منتخب مصر من خلال المباراة لخوض منافسات بطولة كأس
ويشارك مصر في البطولة بجانب كل من منتخبات أوغندا وجمهورية الكونغو وزيمبابوي.
شاهد مباراة مصر وتنزانيا:
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