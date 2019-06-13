شاهد.. مباراة مصر وتنزانيا الودية

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة مصر وتنزانيا الودية، والتي تنطلق في التاسعة مساء

على ملعب برج العرب.

ويستعد منتخب مصر من خلال المباراة لخوض منافسات بطولة كأس

الأمم الافريقية والتي تنطلق خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، و19 من يوليو المقبل.

ويشارك مصر في البطولة بجانب كل من منتخبات أوغندا وجمهورية الكونغو وزيمبابوي.

شاهد مباراة مصر وتنزانيا: