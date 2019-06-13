رياضة | عبدالرحمن عيسي مدرب الأحمال البدنية لتنزانيا لـ"الخليج 365": اللعب ضد منتخب بلدى لم أتخيله.. والحمدلله إنها مباراة ودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحمن عيسي مدرب الأحمال البدنية لتنزانيا لـ"الخليج 365": اللعب ضد منتخب بلدى لم أتخيله.. والحمدلله إنها مباراة ودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

" عبدالرحمن عيسي" هو المعُد البدنى ومدرب الأحمال والقياسات البدنية فى منتخب تنزانيا والذى يواجه منتخب مصر ودياً اليوم على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار استعدادت المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويعد هو أحد المدربين المصريين الشباب، يتحدث ل"الخليج 365 الرياضي" عن مواجهة مصر وكيف سيستطيع مواجهة منتخب بلده، فى الحوار التالى.

حدثنى عن بدايتك؟

أنا كنت لاعب كرة طائرة فى بدايتى ولعبت بالفعل فى أندية الأهلى واتحاد الشرطة وكان لدى فى نفس التوقيت موهبة حراسة المرمىولكن كان لايجوز الجمع بين لعبتين، ولكن كانت أحد أهدافى ودراستى إنى أصبح مُعد بدنى وبالفعل حصلت علي الماجستير.

وماهى بداياتك فى الإعداد البدنى؟

بدايتى كانت عام 2012 فى تدريب منتخب مصر للسلاح ثم منتخب الخماسي الحديث لأنى كنت مسؤول عن أكثر من بطل ومنتخب الطائرة.

وبداياتك فى كرة القدم؟

كان أولى التجارب مع نادى مصر المقاصة وكابتن إيهاب جلال فى الموسم الثانى له مع المقاصة كان طلب مراقب الأحمال "بالتكنولوچي" وذلك أنا مهتم به وأبحث فيه ودراستى ثم إنتقلت معه لنادى أهلى طرابلس الليبي، ثم عملت مع كابتن عماد النحاس الموسم الماضي فى المقاولون العرب وبالفعل كانت بدايتى الحقيقية وكلنا شاهدنا الطفرة التى حدثت فى الفريق التى أتمنى أن أكون جزء منها.

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كيف جاء ترشيحك للعمل فى منتخب تنزانيا؟

جاء الترشيح من الشركة التى تقدم التحليل الفنى والخططى للمنتخب أنا وكابتن على طه محلل الأداء المصرى أيضا وذلك شئ جيد جداً لنا وللسيرة الذاتية الخاصة بننا إننا نعمل فى بطولة كبيرة مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية وأيضاً العمل مع أسطورة مثل إيمانويل أمونيكى.

حدثنى عن العمل مع أمونيكي؟

بالطبع كان لاعب أسطورة وهو شخص على المستوي الشخصي رائع ومحترم ولديه أخلاق وأيضاً على مستوي التدريب مدرب مميز جداً وتطور المنتخب التنزانى تحت قيادته خلال الفترة الأخيرة وبالطبع سعيد بالعمل معه.

كيف ترى مواجهة مصر؟

بالطبع أن تكون أول مباراة ضد منتخب بلادك شئ صعب جداً أنا الأمر صعب جداً بالنسبة لى، وأحمد الله إنها مباراة ودية وغير رسمية فمنذ أيام وأنا لا أتخيل كيف سأقوم بإحماء اللاعبين بحماس ضد مصر، ولكن أنا أتمني أن تكون المباراة تليق أولاً بمنتخب مصر وتكون جيدة من المنتخبين.

كيف ترى تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية؟

أرى أن التنظيم سيكون رائع ولن يقل عن بطولات دولية كبري خاصة وأن سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحى فأنا على معرفة به وهو أستاذى فى الجامعة أنا خريج كلية التربية الرياضية هو رجل على قدر مرعب من الإجتهاد ما شاء الله وأتوقع نجاح باهر للبطولة.