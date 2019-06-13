رياضة | مشاهدة مباراة غينيا ومدغشقر بث مباشر اليوم 22-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة غينيا ومدغشقر بث مباشر اليوم 22-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح غينيا مبارياتها في بطولة الامم الافريقية بمواجهة خاصة ومميزة امام مدغشقر في العاشرة مساء يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يونيو الجاري على ملعب الاسكندرية في المدينة الرائعة المعروفة بعروس الابيض المتوسط، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في بطولة امم افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا ومدغشقر

ستكون مباراة غينيا ضد مدغشقر منقولة حصريا عبر قنوات بي ان سبورت ماكس وتحديدا قناة بي ان سبورت ماكس one، والمخصصة لنقل فاعليات بطولة الامم الافريقية المقامة في مصر في شهري يونيو ويوليو، الكورة في مصر بث مباشر لايف مباراة مدغشقر ضد غينيا بدون تقطيع.

قائمة منتخب غينيا لبطولة افريقيا:

في حراسة المرمى: نابي ياتارا (إكسلسيور الفرنسي) – ألي كيتا (أوسترسوند السويدي) – إبراهيم كوني (بو الفرنسي)

في خط الدفاع: إسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) - بايساما سانكوه (كان الفرنسي) – عثمان سيديبيه (بيزييرس الفرنسي) – إرنست سيكا (نانسي الفرنسي) – سيمون فاليتيه (أينتراخت فرانكفورت الألماني) – فودي كامارا (أجاكسيو الفرنسي) – ميكايل ديرستام (خانثي اليوناني) – جوليان جانفيير (برينتفورد الإنجليزي)

في خط الوسط: نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) – بوباكار فوفانا (جاز ميتان ميدياس الروماني) – أمادو دياوارا (نابولي الإيطالي) – إبراهيما سيسيه (فولام الإنجليزي) – باي كامارا (هورويا)

في خط الهجوم: إبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني) – فرانسوا كامانو (بوردو الفرنسي) – إدريسا سيلا (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – محمد ياتارا (أوكسير الفرنسي) – جوزيه كانتي (جيمناستيك الإسباني) – سوري كابا (إلتشي الإسباني) – بانجالي فودي كويتا (قاسم باشا التركي)

ويعول منتخب غينيا على نجمه الاول نابي كيتا والذي يلعب في فريق ليفربول الانجليزي الذي توج منذ ايام بلقب دوري ابطال اوروبا بعد الفوز في النهائي على توتنهام هوتسبير بهدفي محمد صلاح واوريجي، ليحقق ليفربول اللقب السادس له في البطولة الاوروبية.

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نابي كيتا يبدو هو الدينامو والمحرك الرئيسي لكل هجمات غينيا ورغم انه غاب لفترة كبيرة عن ليفربول بسبب الاصابة التي تعرض لها في بطولة الدوري الانجليزي، إلا أنه يظل العقل المفكر لمنتخب بلاده والذي يحمل آمال شعبه في التتويج باللقب القاري الأول له.

قائمة مدغشقر المتواجدة في كاس الأمم الافريقية

في حراسة المرمى: إبراهيما عثمان أرثر دابو (جوبلين الفرنسي) - جان ديو دونيه راندرياناسولو (كنابس سبور الملغاشي) - مليفين أندرين (مارتيج الفرنسي).

في خط الدفاع: باسكال رازاكانانتينيانا (سان بيروا الفرنسي) - ديمتري كالوين (ليزربييه الفرنسي) - جيريمي موريل (ليون الفرنسي) - توافينا هاستيانا رامبيلوسون (أراس الفرنسي) - رومان ماتنييه (مينيسوتا يونايتد الأمريكي) - توماس فونتين (ريمس الفرنسي) - جيروم مومري (جرونوبل الفرنسي) - مامي نيرينا جيرفيه رانديريانارسوا (سان بيروا الفرنسي).

في خط الوسط: ماركو إلايماهاريتا (شارلروا البلجيكي) - أنيسيت أندريانانتيناينا (لودوجوريتس البلغاري) - إبراهيم صامويل أمادا (مولودية الجزائر) - جان راكوتواريسوا (فوسا جونيورز الملغاشي) - لالاينا نومينياناهاري (إف سي باريس الفرنسي) - ريان ني اينا أرنالدو (تروا الفرنسي) - أندرياميرالدو أرو حسينا أندريان أريمانانا (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي).

في خط الهجوم: كارولوس أندرياماتسينورو (العدالة السعودي) - فانيفا إيما أندرياتسيما (كليرمونت الفرنسي) - نجيفا راكوتوهاريمالالا (ساموت ساخون التايلاندي) - باولن فوافي (مصر للمقاصة) - ويليام جروس (فيتر الفرنسي).

منتخب مدغشقر يمتلك المفاتيح والأدوات التي تسهل له أيضا الظهور بشكل مشرف في الظهور الاول له في البطولة القارية ، ومن بينها لاعب مصر المقاصة بولان فوافي الذي يبدو جاهزا للعب وسط الجماهير المصرية التي تعرفه جيدا مشاهدة مباراة مدغشقر وغينيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، الحادية عشر مساء بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الامارات.