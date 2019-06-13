رياضة | رسمياً .. دكرنس يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. دكرنس يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادى دكرنس رسميا مفاوضاته مع لاعب وسط المنصورة السابق والعائد من الإحتراف بنادى ذات راس الأردنى محمد ظريف والذى وقع على عقود إنضمامه لثلاث مواسم قادمة في صفقة إنتقال حر.

ويعد اللاعب صاحب الثلاثين عاما من مواليد قرية "شبرابتوش" مركز تلا محافظة المنوفية، ومثُل العديد من الأندية من بينها صيد المحلة ، إنبى ، طنطا ، سيراميكا كليوباترا ، حرس الحدود ، المنصورة ، ذات رأس الأردنى.

ويعد اللاعب هو خامس الصفقات الرسمية التى يعلن عنها نادى دكرنس إستعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.