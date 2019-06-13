رياضة | موعد مباراة غينيا ومدغشقر في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة غينيا ومدغشقر في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب غينيا نظيره منتخب مدغشقر في الجولة الأولي من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة والمقامة في مصر بالفترة ما بين 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.

ويقع المنتخب الغيني في المجموعة الثانية مع منتخب مدغشقر ونيجيريا وبورندي حيث ستكون الأمور سهلة نسبياً على غينيا في التأهل لدور الـ16 رفقة منتخب نيجيريا كونهما المرشحان الأبرز في التأهل.

ويتطلع منتخب مدغشقر على الجانب الآخر لتحقيق المفاجأة في المشاركة الأولى بالبطولة الإفريقية حيث لم يسبق له وأن شارك في أي بطولة مستفيداً من زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتنخباً بطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويسعي منتخب مدغشقر لترك بصمة واضحة في البطولة الإفريقية واستغلال الفرصة للحصول على مزيد من الثقة واكتساب الخبرات للعودة من جديد للمشاركة وعدم الغياب الطويل عن البطولة الإفريقية.

يحتل منتخب مدغشبر المرتبة السادسة عشر في التصنيف العالمي للمنتخبات المشاركة في البطولة بعد أن صعد عن مجموعته في التصفيات برصيد 10 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب السنغال الذي تصدر المجموعة برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة غينيا ومدغشقر في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

يخوض منتخب غينيا اللقاء الأول أمام منتخب مدغشقر يوم السبت الموافق 22 يونيو من الشهر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءاٌ بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستاد الإسكندرية الرياضية.

ثم يخوض بعد ذلك منتخب غينيا المباراة الثانية الصعبة أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب الإسكندرية ثم سيواجه منتخب بوروندي يوم 30 في اللقاء الأخير على ملعب ستاد السلام الرياضي.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة غينيا ومدغشقر في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

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تنقل مباراة غينيا ومدغشقر يوم السبت 22 يونيو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسيتم نقل اللقاء على شبكة قنوات في إن سبورت الرياضية وبالتحديد على بي إن سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT.

قائمة منتخب غينيا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

في حراسة المرمى: نابي ياتارا (إكسلسيور الفرنسي) – ألي كيتا (أوسترسوند السويدي) – إبراهيم كوني (بو الفرنسي)

في خط الدفاع: إسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) - بايساما سانكوه (كان الفرنسي) – عثمان سيديبيه (بيزييرس الفرنسي) – إرنست سيكا (نانسي الفرنسي) – سيمون فاليتيه (أينتراخت فرانكفورت الألماني) – فودي كامارا (أجاكسيو الفرنسي) – ميكايل ديرستام (خانثي اليوناني) – جوليان جانفيير (برينتفورد الإنجليزي)

في خط الوسط: نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) – بوباكار فوفانا (جاز ميتان ميدياس الروماني) – أمادو دياوارا (نابولي الإيطالي) – إبراهيما سيسيه (فولام الإنجليزي) – باي كامارا (هورويا)

في خط الهجوم: إبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني) – فرانسوا كامانو (بوردو الفرنسي) – إدريسا سيلا (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – محمد ياتارا (أوكسير الفرنسي) – جوزيه كانتي (جيمناستيك الإسباني) – سوري كابا (إلتشي الإسباني) – بانجالي فودي كويتا (قاسم باشا التركي)

ويعول منتخب غينيا على لاعب الوسط نابي كيتا نجم فريق ليفربول الإنجليزي والذي يقدم مستويات جيدة في أوروبا حيث بدأ التألق في الموسم قبل الماضي مع فريق لايبزيج الألماني مما دفع إدارة نادي ليفربول لسرعة طلب التعاقد معه بأوامر واضحة من يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

كما سيعول المدير الفني لمنتخب غينيا على إبراهيم تراوري مهاجم فريق مونشجلادباخ بالإضافة إلى أمادو دياوارا لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي واحد من أهم وأبرز العناصر داخل منتخب غينيا المشاركة في البطولة الإفريقية.