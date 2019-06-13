رياضة | نجم برشلونة على رأس اهتمامات مدريد بالصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على رأس اهتمامات مدريد بالصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضمن حساباته للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "أس الإسبانية" مساء اليوم الخميس، أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني طالب إدارة نادي العاصمة، التفاوض مع نادي برشلونة للتعاقد مع الظهيرالأيمن البرتغالي هذا الصيف.

وأشارت إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يضع الألباني الشاب السيد هساي الظهير الأيمن لنادي نابولي الإيطالي، كخيار ثاني في حال فشل التعاقد مع البرتغالي سيميدو من نادي برشلونة، بالانتقالات الصيفية المقبلة.