رياضة | موعد مباراة نيجيريا وبوروندي في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نيجيريا وبوروندي في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقص منتخب نيجيريا مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظيره منتخب بوروندى في الجولة الأولى من المجموعة بالبطولة المقامة في مصر بالفترة ما بين 21 يونيو حتي 19 يوليو.

منتخب نيجيريا الملقب بالنسور يعد واحد من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة نظراً للتاريخ الكبير للمنتخب خلال مشاركته خلال الأعوام الماضية حيث تسعى للظفر بلقبها الرابع، بعد التتويج أعوام 1980، 1994، 2013.

موعد مباراة نيجيريا وبوروندي في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب بوروندي يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب ستاد الإسكندرية الرياضي.

وسيواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب بورندي ثم سيواجه بعد ذلك منتخب غينيا يوم 26 من الشهر ذاته وبعد ذلك سيختتم مباراته في المجموعة امام منتخب مدغشقر.

القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة نيجيريا وبوروندي في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن نقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية ولذلك من المؤكد نقل المباراة عبر قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT

قائمة منتخب نيجيريا المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)

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خط الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).

خط الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا) - بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – –صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).

خط الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتا سراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي).

وشهدت قائمة منتخب نيجيريا استبعاد جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي المصري كما لم يتواجد المهاجم كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي كما تواجد القائد جون أوبي ميكيل الذي لم ينضم لصفوف النسور منذ كأس العالم 2018.

وسيعول المنتخب النيجيري على أحمد موسي مهاجم النصر السعودي وإيوبي لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي كونهم الثنائي الأبرز في القائمة.

قائمة منتخب بوروندي المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية:

حراسة المرمى: جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) – جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي)

خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) – عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي)

خط الوسط : بيير كوزيرا (العروبة العماني) – جايل بيجرمانا (هيبرنيان الاسكتلندي) – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني)

خط الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد (بريدا الهولندي) – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – سايدو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي)