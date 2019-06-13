رياضة | موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

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يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره منتخب أوغندا في ثاني مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد المباراة الافتتاحية ما بين المنتخب المصري وزيمبابوي في المجموعة الأولى من البطولة المقامة في مصر على ملعب ستاد القاهرة الدولي الرياضي.

بالنظر لنتائج المنتخبين سنجد أن الأمور تبدو سهلة على منتخب الكونغو في الفوز على نظيره منتخب أوغندا نظراً لتفوق منتخب الكونغو في التاريخ على أوغندا حيث تواجد منتخب الكونغو في المشاركة في البطولات الإفريقية أكثر من أوغندا.

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر:

تنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية أمام منتخب أوغندا يوم السبت الموافق 22 يونيو من الشهر الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويسعي منتخب الكونغو لتحقيق نتائج إيجابية خاصة وأنه حقق بطولة كأس الإمم مرتين تحت اسم زائير في عام 1968 وفي عام 1974 وكانت وقتها البطولة في مصر.

ويبدأ منتخب الكونغو مباراته في بطولة إفريقيا أمام أوغندا ثم مواجهة مصر يوم 26 يوليو على استاد القاهرة وبعدها مواجهة منتخب زيمبابوي على استاد الدفاع الجوي يوم 30 من الشهر الجاري.

القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا في بطولة إفريقيا:

من المقرر نقل وإذاعة مباراة الكونغو الديمقراطية وأوغندا على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات كما ستنقل المباراة عبر قناة تايم سبورت الرياضية المفتوحة TIME SPORT.

قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية المشاركة في بطولة إفريقيا:

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حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري)

خط الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب)

خط الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) - جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني)

خط الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي)

وشهدت قائمة الكونغو مفاجآت من العيار الثقيل بعد استبعاد المهاجم كاسونجو لاعب الزمالك والمعار مع فريق الوحدة السعودي وبالرغم من خوضه لمباراتين مع المنتخب لكن تم استبعاده، كما شهدت القائمة استدعاء اللاعب ماسواكو لاعب فريق وستهام الإنجليزي ويغيب المهاجم ديومارسي مبوكاني لاعب رويال أنتروب البلجيكي بالإضافة إلى جونيور كابانجا لاعب أستانا الأذربيجاني.

قائمة منتخب أوغندا المشاركة في بطولة إفريقيا:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب أفريقي) وجمال سالم (الهلال السوداني) وروبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي).

الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) ونيكولاس وادادا (عزام التنزاني) وأواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) وحسن واسوا (بلا ناد) ورونالد موكيبي (أوسترسند السويدي) ومرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) وجودفري والسومبي (بلا ناد) ومويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) وجوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي).

الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) وخالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) وأبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) ومايكل أزيرا (مونتريال الكندي) وفاروق ميا (جوريكا الكرواتي) وكيزيتو لواجا (شاختار من كازاخستان) وكاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب أفريقي) وإيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني).

الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) وألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) وديريك نسيبامبي (سموحة المصري).